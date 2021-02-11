Зеленский повёз послов "Большой семёрки" посмотреть Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Как сообщили в пресс-службе главы государства, его визит носит рабочий характер.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединённых сил", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вместе с Зеленским в Донбасс прибыли послы стран "Большой семёрки".

Ранее Лайф сообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук призвал украинских военных отвечать огнём на обстрелы со стороны Донбасса. Позже в ДНР назвали это заявление неприемлемым и заявили, что подобные призывы являются попыткой эскалации конфликта.

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