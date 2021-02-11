Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он не стал комментировать сообщения о том, стоит ли на повестке дня тема нового кредита Белоруссии.

"Какие-либо наши комментарии исключены. По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, пока преждевременно говорить. Визит продолжает готовиться. Повестка дня формулируется", — отметил он.

Накануне Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко. С момента их прошлой личной беседы прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Лукашенко, в свою очередь, призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.