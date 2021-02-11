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ФАС возбудила дело против Tele2 из-за роста тарифов на связь

В компании заявили, что были вынуждены скорректировать устаревшие ценники.

11 февраля 2021, 10:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Tele2 из-за повышения тарифов с января для более чем 12 миллионов абонентов. Ретейлер объяснил увеличение цен необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика в пандемию.

"Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством", — сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых никогда не подвергалась изменениям. Стоимость увеличилась в среднем на 20 рублей. По оценке Tele2, пандемия привела к высокому росту трафика в сетях оператора — ежемесячно на 15% в течение 2020 года. Возросли также требования абонентов к качеству и наполнению сервисов, в связи с чем ретейлер вынужден привлечь больше инвестиций в развитие сети и скорректировать устаревшие тарифы.

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Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против Почты России из-за надбавок к тарифам за доставку посылок в труднодоступные населённые пункты страны.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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