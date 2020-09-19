Danycom и "Сбермобайл" предлагают бесплатный интернет, а МТС нет. Пора уходить от больших операторов?

Вы, очевидно, видели предложения об оформлении сим-карты с полностью бесплатными звонками, СМС и интернет-связью. Это не привлечение внимания и не приукрашивание фактов. Так и есть. Только эти операторы не вызывают доверия. Как минимум, до этих предложений о них никто не слышал.

За связь можно не платить. Такое бывает

"Сбермобайл" первым открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Вы можете зайти на "Госуслуги" или сайт Сбербанка и воспользоваться их предложениями, даже если ваш баланс на нуле. Danycom предложил тариф с бесплатной связью — оформляете сим-карту, получаете пакет трафика и СМС, пользуетесь ими и не платите.

Вы, очевидно, встречали эти предложения, а возможно, и задумывались о переходе. Самые популярные тарифы от крупных операторов стоят 500–900 рублей, их менее известные конкуренты предлагают копеечные или нулевые расценки.

С одной стороны, хочется сэкономить, с другой — настораживает, что оператор плохо известен. Разбираемся, что представляют из себя виртуальные операторы и стоит ли ими пользоваться.

Что за виртуальные операторы? Чем они отличаются от МТС и других популярных провайдеров?

Виртуальные операторы используют инфраструктуру реального сотового оператора и продают услуги под собственным брендом. На условном "Сбермобайле" ваш смартфон будет устанавливать связь с вышками "Мегафона", МТС или "Вымпелкома", а вот платить за услуги связи вы будете виртуальному оператору.

— Виртуальный оператор почти ничем не отличается от крупного. Единственное — у него нет собственной сетевой инфраструктуры. С одной стороны, это ограничивает их работу. С другой — не требует серьёзных инвестиций, — объясняет генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Самый популярный из "виртуалов" — Yota — работает на сети "Мегафона". Кроме того, виртуальные операторы могут использовать инфраструктуры сразу нескольких операторов — так зона покрытия сети больше и связь лучше. Например, EASY4 использует опорные сети Tele2 и МТС.

Привлечение людей неожиданно выгодными тарифами — классика. В 2017 году та же Yota позволила полностью настраивать под себя тариф, чем удивила людей. Пользователи могли сами выбирать количество доступных минут и гигабайтов в зависимости от потребностей. Та же история и с другими виртуальными операторами.

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— Драйвером роста числа абонентов Danycom.Mobile стали, конечно, бесплатные тарифы, которых в нашей продуктовой линейке два. Ими пользуется порядка 70% наших абонентов. Многие используют сим-карты Danycom.Mobile как дополнительную резервную связь или для поддержания контакта с детьми. Кроме того, наша связь используется для "интернета вещей" и соединения в системах — вроде GSM-сигнализации, — рассказывают в пресс-службе Danycom.

Выгодный тариф — возможность привлечь аудиторию. Неожиданные условия — вроде бесплатной связи — заставляют как минимум обратить внимание на оператора и изучить предложение.

— Важно быть полезным клиентам и предлагать им качественные и понятные продукты. Обеспечивать круглосуточную поддержку в решении проблем и вопросов и, конечно, отличаться от конкурентов, — говорят в пресс-службе Yota.

Кто создаёт виртуальных операторов?

Нередко виртуального оператора открывают компании, уже успешные в другом направлении. Среди самых популярных — "Ростелеком" (одноимённый интернет-провайдер), "Тинькофф Мобайл" (группа "Тинькофф"), МГТС (ПАО "МТС"), "Сбермобайл" (ПАО "Сбербанк").

Для них виртуальный оператор — дополнительная прибыль или способ привлечь клиентов к основному сервису. Нередко абоненты получают бонусы за выполнение действий в их основной компании. В 2019 году активно развивались банковские виртуальные операторы, также их создавали ретейлеры, например "Ашан", X5 Retail Group ("Пятёрочка") и "Связной".

Виртуальные операторы могут убить "большую тройку"?

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MVNO-операторам предрекают скачок в развитии после перехода на виртуальные сим-карты — eSIM. У пользователей пропадёт необходимость приобретать сим-карту, и монополия "большой тройки" ослабнет.

Как сообщало издание РБК, крупные операторы опасаются, что после перехода с физических сим-карт на eSIM их доходы упадут. Одна из причин — выйти на рынок операторов будет слишком легко, компании массово начнут это делать. Из-за возросшей конкуренции упадут цены, доходы снизятся. Пока что это сделать сложнее, оператору необходимо иметь физические салоны связи.

Впрочем, опасения могут не оправдаться. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков не думает, что виртуальные операторы станут популярными в России в ближайшие годы.

— Не уверен, что eSIM принципиально изменит положение MVNO-операторов на рынке. Когда технология полноценно заработает — а это будет не раньше следующего года, — возможно, мы увидим небольшой рост их доли. Но она составит не более 5% от всего рынка, — говорит эксперт.

В Danycom считают, что повысить популярность виртуальному оператору самостоятельно будет трудно. Это могут сделать другие, более развитые подразделения компании или коллаборация с известными брендами. Иными словами, нужно уже быть крупным игроком на рынке или хорошо вложиться в рекламу.

— И российская, и мировая практика показывают, что MVNO-операторы в основном развиваются не самостоятельно, а как дополнение какого-то более крупного направления. В мире есть примеры прогресса виртуального оператора в связке с крупнейшими футбольными клубами, в России — внутри банков, совсем недавно крупнейший магазин объявил о планах запуска собственного MVNО-проекта, — сообщает пресс-служба оператора.

Переход на eSIM упростит выход на рынок MVNO-операторов, поэтому их может стать больше, считают в Yota. Продажа сим-карт будет проходить строго онлайн, это избавит компании от лишних проблем.

— MVNO-операторы более подвижны: у них внедрение новых предложений и сервисов проходит быстрее и проще, чем у крупных операторов связи. Внедрение технологии eSIM действительно может положительно повлиять на популярность MVNO. Количество виртуальных операторов может увеличиться, так как компаниям больше не нужно будет думать о физических точках — весь бизнес будет строиться онлайн, — считает оператор.

За пределами России виртуальные операторы развиваются активнее

По данным агентства "ТМТ кон­салтинг", на конец 2019 года в России количество пользователей сим-карт от виртуальных операторов составило 9,3 миллиона человек. Это 4% от общего числа абонентов в стране.

В странах Европы и США, по данным консалтинговой компании McKinsey, доля MVNO-операторов гораздо выше: в Германии 37% рынка мобильной связи контролируют MVNO-операторы, в Великобритании — 16%, в США — 13%. Лучше всего виртуальные операторы развиты именно в Европе. Это связано прежде всего с тем, что местные регуляторы стремятся усилить конкуренцию и снизить цены на мобильную связь.

Какие проблемы могут возникнуть, если перейти на MVNO-оператора?

Главный недостаток виртуальных операторов — их ненадёжность. Они менее стабильны, чем крупные сотовые операторы, и у пользователей чаще появляются проблемы. Основных проблем три:

1. Не у всех MVNO-операторов есть офисы, а без них пока жить трудно. Например, без явки в салон связи с паспортом вы не поменяете владельца сим-карты.

Допустим, вы купили симку несовершеннолетнему ребёнку и оформили её на себя. Когда ребёнку исполнилось 18 лет, он захотел переоформить договор на себя, чтобы полностью управлять тарифом, самостоятельно контролировать счёт, переходить от оператора к оператору. С крупным оператором проблем не возникнет — вы идёте в офис с паспортами и переоформляетесь. Как быть с виртуальным оператором — неизвестно.

— Пока операторам невозможно отказаться от услуг, которые нельзя предоставить абоненту без его личного присутствия в офисе. Но работа Danycom.Mobile полностью строится в онлайн-формате, поэтому мы просто не предлагаем клиентам офлайн-услуги. Если рассматривать приведённый вами пример, когда человек заказал сим-карту, но ещё не активировал её и не прошёл идентификацию, то она может быть оформлена на другого человека. Но после того как абонент идентифицировался в сети, сим-карта не может быть переоформлена на другое лицо, однако мы предоставим новую с выбранным номером и тарифом, — говорят в пресс-службе Danycom.

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2. Виртуальный оператор менее предсказуем. В этом году Danycom и Tele2 расторгли партнёрское соглашение. Теперь краснодарский виртуальный оператор ищет новую "материнскую" сеть. А что будет, если он её не найдёт? Будут ли абоненты, выбравшие Danycom, оставаться на связи?

Если MVNO-оператор сменит оператора-"донора", может измениться даже скорость доступа в Интернет. А это способно стать решающим фактором при выборе. Возможно, вы предпочли MVNO-оператора, работающего на сети "Вымпелком", потому что там интернет-связь быстрее, а он перешёл на МТС.

— На щедрые акции вестись не стоит. По тому же Danycom непонятно, в какой сети он будет работать. Tele2 его в сеть не принял, "Мегафон" и МТС судятся с ним, — говорит Денис Кусков.

А оператор "Атлас" в 2019 году внезапно закрылся. Он тоже обещал абонентам бесплатную мобильную связь, если те пользуются сервисами партнёров компании. Причина неизвестна, предпосылок не было. В итоге абоненты остались без обещанных условий. Им предложено было перейти на оператора Sim Sim.

3. Виртуальные операторы работают с ограничениями. В 2017 году пользователи виртуального мобильного оператора Yota последними получили возможность оплачивать парковку по короткому номеру. Сервис был доступен у всех реальных операторов "большой тройки", а у виртуального Yota нет.

Стоит ли переходить на виртуального оператора и пользоваться интернетом за 0 рублей?

— Перейдя на виртуального оператора, вы сможете сэкономить. Но эта щедрость применяется для продажи вам других услуг, — говорит Денис Кусков.