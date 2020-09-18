Учёные выяснили главную загадку сна

Сон — важная часть жизни человека, которой он посвящает значительную часть времени. Однако у детей и взрослых он протекает по-разному и выполняет совершенно разные задачи. Какие именно, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, их результат опубликован в Science Advances.

— Младенцы проводят гораздо больший процент времени в фазе быстрого сна, чем дети старшего возраста и взрослые, — говорится в материалах.

Учёные выяснили, что это связано с изменением функций сна. Быстрая фаза хороша для реорганизации мозга и обучения, в это время происходит строительство и укрепление синапсов — соединяющих нейроны друг с другом структур. Эта фаза доминирует на ранних этапах развития человека, она же характеризуется самыми яркими снами.

Однако в возрасте около двух с половиной лет всё начинает меняться, причём достаточно резко, и преобладает уже фаза медленного, глубокого сна. У новорождённых быстрый сон занимает порядка 50%, тогда как уже к десяти годам остаётся 25% и с возрастом убывает. Медленный сон отвечает за повседневное восстановление структур мозга.

Авторы исследования напоминают о важности полноценного сна для людей любого возраста. Хронические недосыпания могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, в том числе деменции и другим когнитивным расстройствам, а также диабету и ожирению, вплоть до смерти.

В исследовательскую группу помимо нейробиологов входили биологи, математики и статистики, а в цифровой обработке учитывались результаты более 60 исследований с участием людей и животных.