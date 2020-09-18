Учёные выяснили главную загадку сна

Сон — важная часть жизни человека, которой он посвящает значительную часть времени. Однако у детей и взрослых он протекает по-разному и выполняет совершенно разные задачи. Какие именно, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, их результат опубликован в Science Advances.
Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людейОтмечается, что в среднем нужно спать около восьми часов.
— Младенцы проводят гораздо больший процент времени в фазе быстрого сна, чем дети старшего возраста и взрослые, — говорится в материалах.
Учёные выяснили, что это связано с изменением функций сна. Быстрая фаза хороша для реорганизации мозга и обучения, в это время происходит строительство и укрепление синапсов — соединяющих нейроны друг с другом структур. Эта фаза доминирует на ранних этапах развития человека, она же характеризуется самыми яркими снами.
"Самый сложный период". Врач назвала идеальное время для здорового сна осеньюЭтот момент является даже более важным, чем количество часов на отдых.
Однако в возрасте около двух с половиной лет всё начинает меняться, причём достаточно резко, и преобладает уже фаза медленного, глубокого сна. У новорождённых быстрый сон занимает порядка 50%, тогда как уже к десяти годам остаётся 25% и с возрастом убывает. Медленный сон отвечает за повседневное восстановление структур мозга.
Авторы исследования напоминают о важности полноценного сна для людей любого возраста. Хронические недосыпания могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, в том числе деменции и другим когнитивным расстройствам, а также диабету и ожирению, вплоть до смерти.
В исследовательскую группу помимо нейробиологов входили биологи, математики и статистики, а в цифровой обработке учитывались результаты более 60 исследований с участием людей и животных.
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