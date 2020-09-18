Собянин рассказал, сколько нужно времени, чтобы протестировать на коронавирус миллион москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели столичные медики тестируют на коронавирусную инфекцию порядка одного миллиона человек. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

— В сутки количество тестов — 66 тысяч, это гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек, — сказал он в интервью программе "Вести".

По его словам, у большого количества проведённых обследований есть и обратная сторона — рост числа заболевших. При этом Собянин указывает, что один из главных показателей статистики, коэффициент выявляемости, в настоящее время такой же, как две-три недели назад.

При этом он добавил, что на ситуацию влияет наступление осенне-зимнего периода, а также возобновление работы предприятий и начало учебного года. Мэр отметил, что 99% школьных классов открылись в обычном режиме, но в случае выявления коронавируса всех переводят на дистанционную форму обучения.