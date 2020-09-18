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Собянин рассказал, сколько нужно времени, чтобы протестировать на коронавирус миллион москвичей

По его словам, в сутки проводится более 60 тысяч тестов.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели столичные медики тестируют на коронавирусную инфекцию порядка одного миллиона человек. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее показатели заболеваемости подросли до 730 в сутки, достигнув июньских показателей.

В сутки количество тестов — 66 тысяч, это гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек, — сказал он в интервью программе "Вести".

По его словам, у большого количества проведённых обследований есть и обратная сторона — рост числа заболевших. При этом Собянин указывает, что один из главных показателей статистики, коэффициент выявляемости, в настоящее время такой же, как две-три недели назад.

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Лекарство может появиться в аптеках уже на следующей неделе.

При этом он добавил, что на ситуацию влияет наступление осенне-зимнего периода, а также возобновление работы предприятий и начало учебного года. Мэр отметил, что 99% школьных классов открылись в обычном режиме, но в случае выявления коронавируса всех переводят на дистанционную форму обучения.

Ранее Лайф сообщал, что Собянин рекомендовал столичным работодателям не торопиться возвращать сотрудников в офисы и продлить режим удалёнки.

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