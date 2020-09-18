Озвучена цена российского препарата от коронавируса "Арепливир". Придётся раскошелиться

Новый российский препарат от CoViD-19 "Арепливир" в рознице будет стоить от 12 320 рублей на пачку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя "Промомед" Андрея Младенцева.

Как уточнил Младенцев, в одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов. Он также подчеркнул, что розничная цена препарата должна соответствовать стоимости государственных поставок. Появиться на прилавках лекарство может уже с понедельника, 21 сентября.

— Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время, — рассказал Младенцев.

Отпускаться "Арепливир" будет только по рецепту врача. Его рекомендуют принимать в первые 24 часа после появления симптомов коронавируса. Как показали клинические испытания препарата, осложнений он не вызывает.

Помимо России препарат со временем может появиться в странах Латинской Америки, Африки и СНГ. Соответствующие переговоры ведёт "Промомед". Также, по словам Младенцева, компания продолжает разрабатывать новые лекарства от коронавируса и вызываемых им осложнений.