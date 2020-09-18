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Израиль первым в мире объявил повторный карантин из-за коронавируса

Жителям запретили отходить от дома больше чем на километр, кроме особых случаев.

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Израиль стал первой в мире страной, которая ввела повторный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции CoViD-19. Минздрав страны объявил, что ограничения вступили в силу с 18 сентября на три недели с возможностью продления.

Жителям ближневосточного государства запрещено отходить от дома больше чем на километр, кроме особых случаев — участия в религиозных церемониях или протестах, похоронах, судебных слушаниях, обрезании. Гражданам разрешается ходить на работу, в аптеки и магазины, а также посещать парки, детские площадки и места для молитв в Йом-Кипур (Судный день), который в этом году будет отмечаться с захода солнца 27 сентября по вечер 28 сентября.

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Они произошли ещё в январе — марте.

Ранее сообщалось, что количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 30 миллионов.

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