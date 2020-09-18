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Этот мальчик из Владивостока кажется совершенно обычным, если не знать тот факт, что ему уже 32 года

Денис уже устал слушать шутки о том, как хорошо он сохранился для своего возраста.

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Фото © Instagram / denvashurin125

32-летний Денис Вашурин из Приморского края уже привык чувствовать на себе удивлённые взгляды, особенно когда сидит за рулём автомобиля. Но и прохожих можно понять, ведь парень выглядит как обычный подросток. Популярность к Денису пришла после интервью с блогером Вася на сене, которое набрало около 6,5 млн просмотров и 276 тыс. лайков, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / denvashurin125

Фото © Instagram / denvashurin125

В нём парень рассказал, что перестал стареть ещё в 13 лет. Он не чувствовал каких-то странностей, был активным и общительным ребёнком, а когда осознал, что не меняется, как сверстники, очень испугался и расстроился. Сейчас Денис живёт в посёлке городского типа под Владивостоком и работает в ресурсоснабжающей компании. Жизнь в деревне ему нравится больше, ведь здесь его все знают и больше не задают глупых вопросов.

Фото © Instagram / denvashurin125

Фото © Instagram / denvashurin125

Из-за своей внешности Денису часто приходилось терпеть неприятные моменты. В лучшем случае люди пытались учить его жизни, а в худшем — не верили. Так, например, однажды его остановили сотрудники ГАИ, и парню пришлось долго доказывать, что его права неподдельные. Денис не так бы расстраивался из-за внешности, если бы она приносила хоть какую-то пользу. Ведь парень только выглядит молодо, а ощущает он себя на свой возраст — с больными суставами и спиной.

Фото © Instagram / denvashurin125

Фото © Instagram / denvashurin125

Не надо судить людей по внешности. В жизни всякое бывает. Не стоит судить о том, в чём вы не уверены и о чём не можете знать точно. Вы не видели и не знаете всего удивительного, что есть в этом мире

Денис Вашурин

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