Девушка вышла замуж за инвалида со спинальной мышечной атрофией, но в Сети её считают лицемеркой

24-летняя Ханна Эйлуорд впервые увидела Шейна в документальном видео о нейромышечных заболеваниях. Тогда он показался ей милым и забавным, поэтому девушка и решила ему написать. К удивлению обоих, между парой завязались отношения, которые прошли проверку временем и славой. Влюблённые даже завели свой канал на YouTube, чтобы рассказывать о различных заболеваниях и трудностях жизни с инвалидом, пишет Lad Bible.
28-летний Шейн Буркау всю свою жизнь провёл в инвалидном кресле из-за спинальной мышечной атрофии. О своей жизни он даже написал несколько книг, но и подумать не мог, что ему повезёт встретить свою любовь. Недавно пара решила сыграть свадьбу, проведя небольшую церемонию дома из-за пандемии. Фото счастливого события молодожёны выложили в соцсети, и фанаты тут же бросились их поздравлять. Но не обошлось и без завистников, которые вставили свои пять копеек.
Ханну обвинили в погоне за наживой, хайпе на отношениях с инвалидом. Кто-то решил, что свадьба — это шутка, как и их история любви, ведь у девушки точно есть здоровый парень на стороне. Последнее особенно разозлило блогершу, которая не раз в своих видео пыталась доказать, что люди с ограниченными возможностями — такие же достойные партнёры на жизненном пути, как и все остальные. Не вытерпев, она написала целый пост.
Два года в блогосфере научили меня тому, что невозможно обучить всех людей. Что бы ты ни делала, найдётся всегда кто-то недалёкий. Раньше такие злые слова серьёзно бы меня расстроили, но теперь я просто никак их не воспринимаю. Мы с Шейном всё равно продолжим создавать ролики и рассказывать о такого рода отношениях. Сообщения от хейтеров нас даже сильнее мотивируют!
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