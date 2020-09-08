24-летняя Келси Аллен из Юты, США, никогда не думала, что влюбится в мужчину, который годится ей в отцы, но так вышло. Девушка познакомилась с Полом, когда ей было всего 19, а ему уже 47 лет, и у пары вспыхнул роман. Спустя пять лет отношений влюблённые наконец-то решили пожениться, пишет Lad Bible.
Но мало кто верил в честность Келси. Ей приходилось постоянно терпеть подозрительные взгляды со стороны прохожих, а окружающие часто обвиняли девушку в том, что она встречается с Полом только из-за денег. Сперва девушку это очень задевало, но затем она смирилась и перестала обращать внимание на злопыхателей.
Я наконец-то смогла отпустить ситуацию. Я поняла, что я люблю его, а жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на чьё-то мнение, если мы счастливы. Наши семьи тоже отнеслись с подозрением к роману, но стоило нам всем получше узнать друг друга, как всё наладилось
Келси Аллен
У 53-летнего Пола уже есть трое детей — 27, 25 и 23 лет. Они смогли поладить со своей 24-летней мачехой. Один из них сказал Келси, что та сошлась с их отцом, потому что у того молодое сердце, а у неё — взрослая душа. "Это было очень мило", — заявила Келси.
Я надеюсь, что когда-нибудь эта тёмная аура вокруг разницы в возрасте пропадёт. Это неправда, что молодые женщины встречаются со взрослыми мужчинами ради денег. Люди неверно нас понимают. Мы правда самая обычная пара, просто так вышло, что Пол старше меня на несколько лет
Келси Аллен
WOW-news
Девушка вышла замуж за любимого человека, но все знакомые в шоке от их разницы в возрасте
сегодня в 11:28
Ведущая общалась с нудистами в прямом эфире, но оператор случайно показал больше, чем можно было
сегодня в 06:57
Парень включил камеру, чтобы узнать о происходящем в доме, но увиденное нисколько его не успокоило
вчера в 15:26