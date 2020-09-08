Девушка вышла замуж за любимого человека, но все знакомые в шоке от их разницы в возрасте

24-летняя Келси Аллен из Юты, США, никогда не думала, что влюбится в мужчину, который годится ей в отцы, но так вышло. Девушка познакомилась с Полом, когда ей было всего 19, а ему уже 47 лет, и у пары вспыхнул роман. Спустя пять лет отношений влюблённые наконец-то решили пожениться, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

Но мало кто верил в честность Келси. Ей приходилось постоянно терпеть подозрительные взгляды со стороны прохожих, а окружающие часто обвиняли девушку в том, что она встречается с Полом только из-за денег. Сперва девушку это очень задевало, но затем она смирилась и перестала обращать внимание на злопыхателей.

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

Я наконец-то смогла отпустить ситуацию. Я поняла, что я люблю его, а жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на чьё-то мнение, если мы счастливы. Наши семьи тоже отнеслись с подозрением к роману, но стоило нам всем получше узнать друг друга, как всё наладилось Келси Аллен

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

У 53-летнего Пола уже есть трое детей — 27, 25 и 23 лет. Они смогли поладить со своей 24-летней мачехой. Один из них сказал Келси, что та сошлась с их отцом, потому что у того молодое сердце, а у неё — взрослая душа. "Это было очень мило", — заявила Келси.