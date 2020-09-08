Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Девушка вышла замуж за любимого человека, но все знакомые в шоке от их разницы в возрасте

Келси постоянно приходится терпеть косые взгляды и обвинения в нечестности от окружающих.

130

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

24-летняя Келси Аллен из Юты, США, никогда не думала, что влюбится в мужчину, который годится ей в отцы, но так вышло. Девушка познакомилась с Полом, когда ей было всего 19, а ему уже 47 лет, и у пары вспыхнул роман. Спустя пять лет отношений влюблённые наконец-то решили пожениться, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

Но мало кто верил в честность Келси. Ей приходилось постоянно терпеть подозрительные взгляды со стороны прохожих, а окружающие часто обвиняли девушку в том, что она встречается с Полом только из-за денег. Сперва девушку это очень задевало, но затем она смирилась и перестала обращать внимание на злопыхателей.

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

Я наконец-то смогла отпустить ситуацию. Я поняла, что я люблю его, а жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на чьё-то мнение, если мы счастливы. Наши семьи тоже отнеслись с подозрением к роману, но стоило нам всем получше узнать друг друга, как всё наладилось

Келси Аллен

Фото © Facebook / Kelsey Kammeyer Allen

У 53-летнего Пола уже есть трое детей — 27, 25 и 23 лет. Они смогли поладить со своей 24-летней мачехой. Один из них сказал Келси, что та сошлась с их отцом, потому что у того молодое сердце, а у неё — взрослая душа. "Это было очень мило", — заявила Келси.

Я надеюсь, что когда-нибудь эта тёмная аура вокруг разницы в возрасте пропадёт. Это неправда, что молодые женщины встречаются со взрослыми мужчинами ради денег. Люди неверно нас понимают. Мы правда самая обычная пара, просто так вышло, что Пол старше меня на несколько лет

Келси Аллен

Модель, с которой встречается Брэд Питт, состоит в открытом браке с 68-летним ресторатором

Помимо этого, у девушки есть ребёнок, которого они воспитывают вместе.

Выбор редакции

Loading...