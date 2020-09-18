Жена Кокорина переболела коронавирусом

— Да, и выработала достаточно хорошие антитела , — написала певица в ответ на соответствующий вопрос подписчиков в сториз.

Девушка не уточнила, когда и как протекала её болезнь, однако футбольные фанаты вспомнили, что муж Валитовой был вынужден пропустить начало сезона. В "Спартаке" информацию о возможной болезни Кокорина опровергли и заявили, что спортсмен вовремя сдал все необходимые тесты на CoViD-19.