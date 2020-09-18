Жена Кокорина переболела коронавирусом

Жена нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала подписчикам в "Инстаграме", что переболела коронавирусом.
— Да, и выработала достаточно хорошие антитела, — написала певица в ответ на соответствующий вопрос подписчиков в сториз.
Девушка не уточнила, когда и как протекала её болезнь, однако футбольные фанаты вспомнили, что муж Валитовой был вынужден пропустить начало сезона. В "Спартаке" информацию о возможной болезни Кокорина опровергли и заявили, что спортсмен вовремя сдал все необходимые тесты на CoViD-19.
Тюрьма — "Спартак" — Рим. Зачем отсидевшего Кокорина хотят забрать в ЕвропуНе сыграв ни одного матча за "Спартак", Александр Кокорин может покинуть красно-белый клуб. Футболистом активно интересуется "Рома", готовая заплатить за трансфер нападающего шесть миллионов евро.
Ранее Лайф писал о том, как прошёл дебютный матч Кокорина за "Спартак" в рамках чемпионата России по футболу.
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