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Жена Кокорина переболела коронавирусом

Об этом Валитова рассказала на своей странице в "Инстаграме".

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Жена нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала подписчикам в "Инстаграме", что переболела коронавирусом.

Да, и выработала достаточно хорошие антитела, — написала певица в ответ на соответствующий вопрос подписчиков в сториз.

Девушка не уточнила, когда и как протекала её болезнь, однако футбольные фанаты вспомнили, что муж Валитовой был вынужден пропустить начало сезона. В "Спартаке" информацию о возможной болезни Кокорина опровергли и заявили, что спортсмен вовремя сдал все необходимые тесты на CoViD-19.

Тюрьма — "Спартак" — Рим. Зачем отсидевшего Кокорина хотят забрать в Европу

Не сыграв ни одного матча за "Спартак", Александр Кокорин может покинуть красно-белый клуб. Футболистом активно интересуется "Рома", готовая заплатить за трансфер нападающего шесть миллионов евро.

Ранее Лайф писал о том, как прошёл дебютный матч Кокорина за "Спартак" в рамках чемпионата России по футболу.

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