Песков: Кремль не получал прошения об отставке главы Белгородской области

Прошение об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко до Кремля не доходило. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для прояснения ситуации в ближайшее время правительство свяжется с администрацией региона.

— Нет, мы пока ничего не получали на этот счёт. Там, видимо, будут контакты осуществляться, чтобы прояснить ситуацию, — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, о сложении своих полномочий Евгений Савченко сообщил накануне. Ожидается, что 22 сентября Белгородская областная дума рассмотрит вопрос о полномочиях Савченко в качестве члена Совета Федерации, представителя Белгородской области.