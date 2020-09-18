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Песков: Кремль не получал прошения об отставке главы Белгородской области

Губернатор объявил о сложении полномочий накануне.

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Евгений Савченко. Фото © ТАСС / Евгений Силантьев

Прошение об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко до Кремля не доходило. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для прояснения ситуации в ближайшее время правительство свяжется с администрацией региона.

Нет, мы пока ничего не получали на этот счёт. Там, видимо, будут контакты осуществляться, чтобы прояснить ситуацию, — сказал официальный представитель Кремля.

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Она была председателем суда 20 лет.

Напомним, о сложении своих полномочий Евгений Савченко сообщил накануне. Ожидается, что 22 сентября Белгородская областная дума рассмотрит вопрос о полномочиях Савченко в качестве члена Совета Федерации, представителя Белгородской области.

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