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Новый адвокат просит заменить Ефремову срок на условный

Ранее артист отказался от услуг Эльмана Пашаева.

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Фото ©  ТАСС / Гердо Владимир

Новый адвокат Михаила Ефремова просит заменить реальный срок актёру на условный. Соответствующая апелляция поступила в суд от Владимира Васильева, который, как утверждается, представляет интересы артиста.

— Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением ст.64 УК РФ, также согласно ст.73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным, — говорится в сообщении.

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Также артист поделился мыслями о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

Напомним, 8 сентября Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Интересы артиста на процессе представлял Эльман Пашаев. Однако после приговора на адвоката обрушился шквал критики. Некоторые коллеги обвинили его в нарушении этики, а Минюст направил прошение о лишении его адвокатского статуса. В СМИ даже появились предположения, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам Ефремов также отказался от его услуг.

На днях появилась информация, что теперь актёра будет защищать адвокат Роман Филиппов. Лайф узнал подробности о новом защитнике Ефремова.

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