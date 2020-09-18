Новый адвокат просит заменить Ефремову срок на условный

Напомним, 8 сентября Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Интересы артиста на процессе представлял Эльман Пашаев. Однако после приговора на адвоката обрушился шквал критики. Некоторые коллеги обвинили его в нарушении этики, а Минюст направил прошение о лишении его адвокатского статуса. В СМИ даже появились предположения, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам Ефремов также отказался от его услуг.

