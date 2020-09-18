Новый адвокат просит заменить Ефремову срок на условный

Новый адвокат Михаила Ефремова просит заменить реальный срок актёру на условный. Соответствующая апелляция поступила в суд от Владимира Васильева, который, как утверждается, представляет интересы артиста.
— Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением ст.64 УК РФ, также согласно ст.73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным, — говорится в сообщении.
"Пить надо меньше". Ефремов написал письмо из СИЗОТакже артист поделился мыслями о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.
Напомним, 8 сентября Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Интересы артиста на процессе представлял Эльман Пашаев. Однако после приговора на адвоката обрушился шквал критики. Некоторые коллеги обвинили его в нарушении этики, а Минюст направил прошение о лишении его адвокатского статуса. В СМИ даже появились предположения, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам Ефремов также отказался от его услуг.
На днях появилась информация, что теперь актёра будет защищать адвокат Роман Филиппов. Лайф узнал подробности о новом защитнике Ефремова.