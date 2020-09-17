"Отбывать там срок было бы счастьем". Юрист назвал лучшую колонию для Ефремова

Почётный адвокат, лидер движения "Антипроизвол" Леонид Ольшанский рассказал, где осуждённому актёру Михаилу Ефремову лучше отбывать наказание.
- Под Зеленоградом есть хорошая колония-поселение. Отбывать срок там для Ефремова было бы счастьем, - отметил юрист в интервью журналу "Собеседник".
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По мнению Ольшанского, новому адвокату не следует просить суд скостить срок, лучше добиться изменения режима содержания и настаивать на колонии-поселении. В этом может помочь то, что артист признаёт свою вину и готов выплатить компенсации потерпевшим.
Юрист добавил, что большой победой станет замена "полукаторги" общего режима на "санаторий" - поселение.
Сам же Ефремов хочет отбывать наказание в Чувашии, на родине его предков. Новый адвокат артиста Роман Филиппов тоже родом оттуда, сейчас он максимально сосредоточен над делом. После того, как прежний защитник Эльман Пашаев превратил процесс буквально в цирк, артист сделал выводы и поставил юристу условие - максимально не привлекать к апелляции СМИ. В заключении Михаил намерен создать тюремный театр и уже обдумывает творческие планы.