"Отбывать там срок было бы счастьем". Юрист назвал лучшую колонию для Ефремова

Почётный адвокат, лидер движения "Антипроизвол" Леонид Ольшанский рассказал, где осуждённому актёру Михаилу Ефремову лучше отбывать наказание.

- Под Зеленоградом есть хорошая колония-поселение. Отбывать срок там для Ефремова было бы счастьем, - отметил юрист в интервью журналу "Собеседник".

По мнению Ольшанского, новому адвокату не следует просить суд скостить срок, лучше добиться изменения режима содержания и настаивать на колонии-поселении. В этом может помочь то, что артист признаёт свою вину и готов выплатить компенсации потерпевшим.

Юрист добавил, что большой победой станет замена "полукаторги" общего режима на "санаторий" - поселение.