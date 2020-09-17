СМИ: Ефремов встретился в СИЗО с женой

Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО, встретился с женой Софьей Кругликовой. Об этом сообщает RT в своём телеграм-канале.

В ОНК Москвы уточнили, что заключённым разрешены краткосрочные свидания длительностью не более двух часов. Они происходят в кабинах, разделённых стеклянной перегородкой, там установлены стулья и телефоны.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО.