СМИ: Ефремов встретился в СИЗО с женой

Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО, встретился с женой Софьей Кругликовой. Об этом сообщает RT в своём телеграм-канале.
В ОНК Москвы уточнили, что заключённым разрешены краткосрочные свидания длительностью не более двух часов. Они происходят в кабинах, разделённых стеклянной перегородкой, там установлены стулья и телефоны.
"Пить надо меньше". Ефремов написал письмо из СИЗОТакже артист поделился мыслями о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.
Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО.
Зов предков. Ефремов объяснил желание отбывать срок в Чувашии и руководить тюремным театромАртист не упал духом из-за приговора к восьми годам колонии, у него грандиозные планы, рассказала Лайфу правозащитница.
После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будет Роман Филиппов. Лайф узнал подробности о новом защитнике актёра. На Пашаева же обрушилась критика: коллеги обвинили его в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.