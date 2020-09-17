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СМИ: Ефремов встретился в СИЗО с женой

Артист находится там на карантине перед этапированием в колонию.

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Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО, встретился с женой Софьей Кругликовой. Об этом сообщает RT в своём телеграм-канале.

В ОНК Москвы уточнили, что заключённым разрешены краткосрочные свидания длительностью не более двух часов. Они происходят в кабинах, разделённых стеклянной перегородкой, там установлены стулья и телефоны.

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Также артист поделился мыслями о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО.

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Артист не упал духом из-за приговора к восьми годам колонии, у него грандиозные планы, рассказала Лайфу правозащитница.

После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будет Роман Филиппов. Лайф узнал подробности о новом защитнике актёра. На Пашаева же обрушилась критика: коллеги обвинили его в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.

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