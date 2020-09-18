В Кремле назвали абсурдной версию о "бутылке с "Новичком" в номере Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал версию о следах яда на бутылке, якобы найденной соратниками Алексея Навального в номере томской гостиницы.
След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.
— В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся, — заявил он.
В Кремле отметили, что потенциальная "улика" в пользу версии с отравлением блогера была вывезена из России и возникает вопрос, почему это было сделано. Он напомнил, что, по оценке токсикологов, если бы на бутылке действительно были следы яда, "вряд ли её кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы".
— Единственное, что может действительно пролить свет на произошедшее, обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей по анализированию ситуации, — заключил представитель Кремля.
Погибли бы все, кто её трогал. Создатель "Новичка" прокомментировал появление "бутылки с ядом" в деле НавальногоБиохимик посмотрел видеозапись из номера блогера в томской гостинице, в которой якобы могли нанести вещество на ёмкость.
Напомним, что накануне соратники Навального сообщили, что, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, его команда проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его загадочной спутницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.