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Кругом — высокая трава и деревья. Лайф публикует видео с места, где прятался рыбинский маньяк

Задержанный Молчанов уже признался в убийстве детей сожительницы.

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Видео © LIFE

Лайф публикует видео с места задержания в Рыбинске Виталия Молчанова, который подозревается в расправе над двумя школьницами 8 и 14 лет. Как уже сообщалось, маньяка нашли при прочёсывании местности — он лежал в кустах недалеко от дачных коттеджей.

По данным источника Лайфа, при задержании мужчина не оказал сопротивления и был трезв. После убийства детей сожительницы он пытался покончить с собой, но это не вышло. Тогда экс-заключённый пустился в бега. Вероятно, он пролежал в траве несколько дней в надежде умереть от обезвоживания.

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Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.

Мужчину задержали сегодня в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера.

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