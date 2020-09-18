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В Якутии 84-летняя бабушка рыком обратила медведя в бегство

От косолапого противника пенсионерка спаслась ещё и благодаря найденным в кармане бумаге и спичкам.

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Анна Дьячковская. Фото © joker.ykt.ru

Пожилая жительница якутского посёлка Асыма спаслась от медведя благодаря своей храбрости и смекалке. У 84-летней Анны Дьячковской уже есть опыт общения с дикими животными — в прошлом она заядлая охотница, поэтому хорошо знает повадки хищников.

Сейчас бабуля ходит в лес не на зверя, а за ягодами и грибами. В начале сентября она отправилась за брусникой, но в чаще столкнулась с медведем. Пенсионерка знала, что повернуться к косолапому спиной — значит умереть. Поэтому женщина стала отвечать на рык грозного хищника рыком, на визг — визгом. Бабуля не сдавалась и рычала всё громче, а параллельно нащупала в кармане спички и клочок газеты. Она осторожно вынула бумагу и подожгла, а затем взмахнула огненным веером перед косолапым. Битва была выиграна: Потапыч начал пятиться назад, а затем убежал.

Родственница Дьячковской рассказала порталу SakhaDay, что она не хочет вспоминать о случившемся. Несмотря на проявленную храбрость, для бабули встреча с хищником стала огромным стрессом.

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