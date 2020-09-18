В Приморье медвежонок три дня прожил с семьёй на даче, увязавшись за ней в лесу — видео

Семья из города Спасска-Дальнего в Приморском крае на три дня приютила далеко не домашнее животное. В лесу за детьми увязался гималайский медвежонок, после чего отец решил оставить его у себя, сообщается на странице МРОО "Центр "Тигр" в "Фейсбуке".

— История появления этого гималайского медвежонка не совсем обычна: малышка успела погостить у жителя Приморья три дня в дачном домике под Спасском-Дальним со всей семьёй. Косолапого мужчина с детьми встретил во время прогулки по лесу, а когда четвероногий незнакомец начал сопровождать их до дома, его решили забрать с собой, — сказано в сообщении.

Глава семейства уточнил, что не побоялся впустить животное домой, так как понимал, что оно не опасно из-за своего возраста. В итоге медвежонок прогостил у семьи три дня, где играл с детьми, ночевал на веранде и питался супами, конфетами и печеньем.

Специалисты уточнили, после карантинного вольера в центре медведь будет переведён в обширный вольер с берлогой. Там, как выяснилось, медведица перезимует, а с наступлением весны будет оценено её поведение по отношению к человеку. Уточняется, что обычно медведи после зимовки без контакта с человеком без проблем возвращаются в лес.