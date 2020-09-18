Трамп пожаловался, что с ним никто не дружит после избрания президентом

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его друзья изменили отношение к нему после избрания на должность президента США.

— Я потерял всех друзей из-за своей должности, — признался глава государства на предвыборном митинге в штате Висконсин.

Он отметил, что если раньше приятели обращались к нему по имени — Дон, то теперь при звонке называют "господин президент".

— Теперь они звонят мне со словами: "Господин президент, вы не против были бы как-нибудь собраться?" Я им говорю: "Расслабься, мы знакомы 30 лет, зови меня Дональд", — рассказал Трамп, добавив, что это поведение объясняется уважением к должности.

По словам главы Белого дома, он и друзья раньше собирались в нью-йоркском ресторане и расслабленно болтали. При этом Трамп не стал раскрывать содержание бесед избирателям, заявив, что "это не их дело". Он подчеркнул, что, став президентом, лишился возможности "посидеть и выпить" с друзьями, но затем сразу оговорился, что не пьёт.

В завершение американский лидер добавил, что друзей ему заменили члены конгресса.