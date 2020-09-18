В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса, которые передаются по наследству

Роспотребнадзор заявил о том, что существует 22 стабильные мутации коронавируса, которые закрепились и передаются по наследству.

Наиболее устойчивыми являются две из них. Всего же учёные зафиксировали около тысячи разновидностей нового вируса.

— Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение, — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы ведомства.