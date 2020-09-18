Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса, которые передаются по наследству

Они произошли ещё в январе — марте.

163

Уинстом Грум. Фото © Facebook / Mayor Karin Wilson of Fairhope, Alabama

Роспотребнадзор заявил о том, что существует 22 стабильные мутации коронавируса, которые закрепились и передаются по наследству.

Наиболее устойчивыми являются две из них. Всего же учёные зафиксировали около тысячи разновидностей нового вируса.

Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение, — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы ведомства.

Минздрав разрешил применение двух препаратов от CoViD-19 вне больниц

Лекарства ранее применялись только для лечения больных коронавирусом в стационарах.

Ранее в мире число случаев коронавируса превысило 30 миллионов.

Выбор редакции