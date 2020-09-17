Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Минздрав разрешил применение двух препаратов от CoViD-19 вне больниц

Лекарства ранее применялись только для лечения больных коронавирусом в стационарах.

35
Post cover

Фото © Pixabay

Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией CoViD-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Минздрав России внёс изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях, — говорится в пресс-релизе.

В министерстве уточнили, что ранее препараты фавипиравира было разрешено применять только для лечения больных коронавирусом в стационарах.

Стал известен возраст самого пожилого испытателя вакцины от коронавируса

За прививкой иногда приходят целыми семьями.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.

Выбор редакции

Loading...