Минздрав разрешил применение двух препаратов от CoViD-19 вне больниц

Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией CoViD-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

— Минздрав России внёс изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях, — говорится в пресс-релизе.

В министерстве уточнили, что ранее препараты фавипиравира было разрешено применять только для лечения больных коронавирусом в стационарах.