Минздрав разрешил применение двух препаратов от CoViD-19 вне больниц

Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией CoViD-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
— Минздрав России внёс изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях, — говорится в пресс-релизе.
В министерстве уточнили, что ранее препараты фавипиравира было разрешено применять только для лечения больных коронавирусом в стационарах.
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Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.