Отопление в Москве включат раньше срока

С приходом первого похолодания в столичный регион в Москве включат отопление. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что решение было принято, чтобы жители столицы меньше простужались.
— Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. <...> Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями — это очень важно в этом году, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Как пояснил градоначальник, в обычное время тепло начинают подавать в дома, когда среднесуточная температура на улице держится в районе плюс 8 градусов Цельсия или ниже в течение нескольких дней. В этот раз дожидаться такого похолодания власти не собираются.
— Мы будем следить за погодой — и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьёзное, то сразу будем включать отопление, — добавил Собянин.
Собянин посоветовал руководителям продлить режим "удалёнки"Ранее показатели заболеваемости в столице подросли до 730 в сутки, достигнув июньских показателей.
Ранее мэр заявил, что в Москве новых ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.
Лента новостей
Распутин танцует брейк-данс. Пользователей Сети возмутил странный фильм про дочь российского царя
сегодня в 17:10
"Шикарный кобелина". Наталья Штурм прокомментировала измены Тарзана
сегодня в 16:54
"Не вправе был отнимать жизнь". Убивший двух девушек уралец зачитал последнее слово в стихах
сегодня в 16:15