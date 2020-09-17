Отопление в Москве включат раньше срока

С приходом первого похолодания в столичный регион в Москве включат отопление. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что решение было принято, чтобы жители столицы меньше простужались.

— Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре. <...> Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями — это очень важно в этом году, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Как пояснил градоначальник, в обычное время тепло начинают подавать в дома, когда среднесуточная температура на улице держится в районе плюс 8 градусов Цельсия или ниже в течение нескольких дней. В этот раз дожидаться такого похолодания власти не собираются.

— Мы будем следить за погодой — и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьёзное, то сразу будем включать отопление, — добавил Собянин.