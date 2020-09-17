Собянин призвал москвичей старшего поколения ограничить свои контакты из-за коронавируса

Нулевые бонусы за ковид. В каких регионах медиков оставили без надбавок за CoViD-19 Всем медработникам страны полагается повышенная зарплата за борьбу с коронавирусом. Но ситуация сложилась таким образом, что выплаты получили не все, а некоторые — не те, о которых говорил Владимир Путин. Как мухлевали главврачи больниц и оставляли своих работников без выплат — в материале Лайфа.