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Собянин призвал москвичей старшего поколения ограничить свои контакты из-за коронавируса

Ранее показатели заболеваемости подросли до 730 в сутки, достигнув июньских показателей.

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Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Власти Москвы рекомендуют жителям старшего возраста поберечь себя и ограничить свои контакты из-за возможности заразиться коронавирусом. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

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Всем медработникам страны полагается повышенная зарплата за борьбу с коронавирусом. Но ситуация сложилась таким образом, что выплаты получили не все, а некоторые — не те, о которых говорил Владимир Путин. Как мухлевали главврачи больниц и оставляли своих работников без выплат — в материале Лайфа.

Расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо аккуратно себя вести, и я бы очень рекомендовал родным и близким пожилых людей беречь их. И самим москвичам старшего поколения беречь себя и оградить от внешних контактов, — отметил он.

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При этом общее число выздоровевших в столице составляет уже 232 706 человек.

Ранее в четверг Собянин посоветовал руководителям продлить режим удалёнки. По его словам, это хорошо скажется на эпидемиологической ситуации.

Напомним, за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечилось ещё 1323 человека. А с начала эпидемии городские врачи поставили на ноги свыше 234 тысяч пациентов.

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