"Пыток не выдержал". Адвокат предположил, почему Тесак признался в убийствах

Признание националиста Максима Марцинкевича в серии убийств наталкивает его родственников на мысль о том, что гибель Тесака в челябинском СИЗО не является суицидом. Об этом заявил адвокат его родителей Алексей Михальчик.

— Именно вот это признание и вселяет уверенность в его родственников о том, что имело место убийство либо его пытали и он этих пыток не выдержал и скончался. Марцинкевич на первой же встрече с адвокатом сообщил о том, что дал эти признания под пытками, — сказал юрист телеканалу "360".

По словам Михальчика, Тесак признался в убийствах в отсутствие адвокатов. Защитник самого Марцинкевича Иван Сидоров подтвердил версию коллеги. По его словам, националиста неоднократно допрашивали о причастности к убийствам и каждый раз он это отрицал. Он назвал заявления СКР о признании Тесака полной ерундой.