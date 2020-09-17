Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трясущиеся руки и наколки. СК показал красноярского поджигателя наркоклиники

Мужчина успел покинуть город после происшествия, сейчас он задержан.

82

СКР показал видео с допроса мужчины, подозреваемого в поджоге красноярской наркологической клиники. Ранее стало известно, что предполагаемый поджигатель успел покинуть город — его задержали уже за пределами Красноярска.

Напомним, помещения частной клиники загорелись сегодня ночью. Когда возгорание потушили, нашли тела четырёх человек, ещё двое пострадали. Выяснить причину пожара помогло видео с камер наблюдения — стало очевидно, что поджог устроил один из пациентов учреждения.

Проблемы теперь могут быть не только у подозреваемого, но и у руководства клиники. Директор уже задержана, возбуждены два уголовных дела. Кроме того, по версии следствия, часть пациентов находилась там анонимно, из-за чего и возникла проблема с установлением личностей.

Выбор редакции

Loading...