Трясущиеся руки и наколки. СК показал красноярского поджигателя наркоклиники

СКР показал видео с допроса мужчины, подозреваемого в поджоге красноярской наркологической клиники. Ранее стало известно, что предполагаемый поджигатель успел покинуть город — его задержали уже за пределами Красноярска.

Напомним, помещения частной клиники загорелись сегодня ночью. Когда возгорание потушили, нашли тела четырёх человек, ещё двое пострадали. Выяснить причину пожара помогло видео с камер наблюдения — стало очевидно, что поджог устроил один из пациентов учреждения.

Проблемы теперь могут быть не только у подозреваемого, но и у руководства клиники. Директор уже задержана, возбуждены два уголовных дела. Кроме того, по версии следствия, часть пациентов находилась там анонимно, из-за чего и возникла проблема с установлением личностей.