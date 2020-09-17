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Известный московский священник погиб, сорвавшись с обрыва в Крыму

С мужчиной был его внук. Мальчик выжил.

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Фото © Pixabay

Московский священник, православный публицист Александр Шумский упал вместе с внуком со скалы в Крыму. Как рассказали в ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя", это случилось у пляжа "Солнечный".

Сорвались мужчина и его внук семи лет, — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Источник ТАСС в экстренных службах разъяснил, что Шумский и его внук пытались спуститься по резкому склону к морю. Мужчина не обратил внимания на предупреждающие таблички. В итоге равновесие удержать не удалось — оба полетели вниз с пятиметровой высоты. Мальчик находится в тяжёлом состоянии, у него серьёзные травмы.

Благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерей Сергий Халюта подтвердил: "Действительно, погиб священник Александр Шумский".

На Украине священник попросил водителя приглушить "российскую попсу" и дальше шёл пешком

По его словам, это наглядный пример того, как "трудно быть патриотом".

А в Приморье ранее двое экстремалов сорвались с 50-метровой скалы во время вечеринки.

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