Погодный апокалипсис. В Москве ураган швырнул металлический контейнер на машины — видео

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве не на шутку разыгралась непогода: на город обрушилась гроза с ливнем, градом и порывами ветра до 21–26 м/с. На улице Загорьевской ветер оторвал от земли металлический контейнер и швырнул его на припаркованные автомобили. Повреждены оказались три машины.

Жители столицы делятся в соцсетях кадрами "апокалипсиса" и призывают знакомых не выходить из домов. По их словам, ветер ломает деревья и сносит баннеры. В столице действует экстренное предупреждение. Городское ГУ МЧС России призывает водителей до конца суток воздержаться от поездок, а пешеходов — держаться вдали от шатких строений.