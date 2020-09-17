"Дворники женятся?" По Воркуте проехал свадебный кортеж из мусоровозов — видео

Фото © Telegram / Сыктывкар № 1
Свадебный кортеж из нескольких мусоровозов на базе КамАЗов удивил прохожих в Воркуте. Они даже предположили, что наблюдают свадьбу дворников.
Как отметили в Telegram-канале "Сыктывкар № 1", возглавили кортеж легковые машины. Их по традиции украсили шариками, ленточками и другой атрибутикой. А уже за ними под громкие гудки двигались тяжеловесы — городские мусоровозы.
— Это что, дворники женятся? — удивляются на видео прохожие.
Жених и невеста из-за карантина остались без гостей, но смешной лайфхак спас их свадьбу от унынияРазумеется, можно было провести церемонию по видеосвязи, но в ней нет души, решили Романи и Сэм.
Ранее влюблённые супруги из Небраски через 60 лет повторили свадьбу, раскрыв фотографу секрет долгих отношений. Они оказались слишком похожи характерами, и их цели тоже совпадали, поэтому каждый спор воспринимался скорее как небольшая кочка на пути к мечте.