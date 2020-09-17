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"Дворники женятся?" По Воркуте проехал свадебный кортеж из мусоровозов — видео

Всё было как положено: шарики и громкий сигнал.

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Фото © Telegram / Сыктывкар № 1

Свадебный кортеж из нескольких мусоровозов на базе КамАЗов удивил прохожих в Воркуте. Они даже предположили, что наблюдают свадьбу дворников.

Как отметили в Telegram-канале "Сыктывкар № 1", возглавили кортеж легковые машины. Их по традиции украсили шариками, ленточками и другой атрибутикой. А уже за ними под громкие гудки двигались тяжеловесы — городские мусоровозы.

Это что, дворники женятся? — удивляются на видео прохожие.

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Разумеется, можно было провести церемонию по видеосвязи, но в ней нет души, решили Романи и Сэм.

Ранее влюблённые супруги из Небраски через 60 лет повторили свадьбу, раскрыв фотографу секрет долгих отношений. Они оказались слишком похожи характерами, и их цели тоже совпадали, поэтому каждый спор воспринимался скорее как небольшая кочка на пути к мечте.

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