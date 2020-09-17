Девочка называла его папой. Убийца детей из Рыбинска предлагал их матери взять квартиру в ипотеку

Незадолго до убийства двух дочерей своей сожительницы житель Рыбинска Виталий Молчанов планировал с ней покупать квартиру. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона.
Желание купить недвижимость Молчанов озвучил почти сразу после переезда возлюбленной с детьми к нему в Рыбинск. Денег у семьи было немного, потому рассматривался вариант с ипотекой. Молчанов даже планировал, что новая недвижимость будет записана на старшую дочь сожительницы Яну.
Также источник подтвердил, что у бывшего заключённого сложились достаточно тёплые отношения с дочерьми сожительницы. Одна из девочек даже называла его папой.
Криминалист предупредил о новых возможных жертвах рыбинского убийцы: Теперь он готовый маньяк, перешедший чертуЭксперт не исключает, что на убийство детей Виталий Молчанов пошёл после резкого обострения шизофрении.
О жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет в полицию их мать сообщила сама. Тела она нашла, вернувшись с работы. Сожитель, который был судим за изнасилования, после убийства сбежал. По версии следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми и жестоко расправился. При этом на странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства.