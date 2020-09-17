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Девочка называла его папой. Убийца детей из Рыбинска предлагал их матери взять квартиру в ипотеку

По данным следствия, недвижимость он планировал оформить в собственность старшей дочери своей сожительницы.

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Фото © VK / Виталий Молчанов

Незадолго до убийства двух дочерей своей сожительницы житель Рыбинска Виталий Молчанов планировал с ней покупать квартиру. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Желание купить недвижимость Молчанов озвучил почти сразу после переезда возлюбленной с детьми к нему в Рыбинск. Денег у семьи было немного, потому рассматривался вариант с ипотекой. Молчанов даже планировал, что новая недвижимость будет записана на старшую дочь сожительницы Яну.

Также источник подтвердил, что у бывшего заключённого сложились достаточно тёплые отношения с дочерьми сожительницы. Одна из девочек даже называла его папой.

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Эксперт не исключает, что на убийство детей Виталий Молчанов пошёл после резкого обострения шизофрении.

О жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет в полицию их мать сообщила сама. Тела она нашла, вернувшись с работы. Сожитель, который был судим за изнасилования, после убийства сбежал. По версии следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми и жестоко расправился. При этом на странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства.

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