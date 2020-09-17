Девочка называла его папой. Убийца детей из Рыбинска предлагал их матери взять квартиру в ипотеку

Незадолго до убийства двух дочерей своей сожительницы житель Рыбинска Виталий Молчанов планировал с ней покупать квартиру. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Желание купить недвижимость Молчанов озвучил почти сразу после переезда возлюбленной с детьми к нему в Рыбинск. Денег у семьи было немного, потому рассматривался вариант с ипотекой. Молчанов даже планировал, что новая недвижимость будет записана на старшую дочь сожительницы Яну.