Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске

Мужчину, подозреваемого в поджоге частной наркологической клиники в Красноярске, где погибли четыре человека, нашли и задержали за пределами города, сообщает ТАСС.
— Наши оперативники задержали его в Козульском районе. Пока никаких деталей нет, — цитирует агентство пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.
Установлена причина смертоносного пожара в красноярской клинике. Помогло видеоЗадержана 45-летняя директор учреждения. Возбуждены два уголовных дела.
Напомним, пожар случился на первом этаже частной клиники по адресу проспект Мира, 115а. Следователи завели уголовное дело и задержали директора заведения.