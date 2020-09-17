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Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске

Предполагаемый виновник гибели четырёх человек был уже за пределами города.

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Фото © СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мужчину, подозреваемого в поджоге частной наркологической клиники в Красноярске, где погибли четыре человека, нашли и задержали за пределами города, сообщает ТАСС.

Наши оперативники задержали его в Козульском районе. Пока никаких деталей нет, — цитирует агентство пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

Установлена причина смертоносного пожара в красноярской клинике. Помогло видео

Задержана 45-летняя директор учреждения. Возбуждены два уголовных дела.

Напомним, пожар случился на первом этаже частной клиники по адресу проспект Мира, 115а. Следователи завели уголовное дело и задержали директора заведения.

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