Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске

Мужчину, подозреваемого в поджоге частной наркологической клиники в Красноярске, где погибли четыре человека, нашли и задержали за пределами города, сообщает ТАСС.

— Наши оперативники задержали его в Козульском районе. Пока никаких деталей нет, — цитирует агентство пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.