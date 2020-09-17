В СКР рассказали о предсмертных записках Тесака и его "серьёзных мотивах" на суицид

Обнаруженный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич оставил две предсмертные записки и одно прощальное письмо. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что опубликованные СМИ предсмертные послания Тесака реальные.

— Все записки, которые появились в Интернете, совершенно реальные. Они были обнаружены в камере рядом с телом... Две записки и прощальное письмо гражданской жене. В нём он также пишет о том, что не видит дальше смысла жить, — рассказала Петренко в эксклюзивном интервью КП.

В записках Марцинкевич признался жене в любви и написал, что умирать совсем не страшно, а также призвал не винить в его поступке Администрацию СИЗО. Петренко отметила, что обстоятельства утечки содержания записок в Сеть ещё предстоит выяснить. Она также заявила, что у Тесака "были серьёзные мотивы" на суицид. Представитель СК не исключает, что националист "не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности" совершённых убийств и "неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения".

В том же интервью Петренко сообщила, что перед суицидом Марцинкевич признался в серии убийств и указал на места захоронения тел. По словам националиста, он "начал убивать приезжих в Москве с 19 лет".