Тело Тесака направили на дополнительную экспертизу

Челябинские судмедэксперты проведут дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича, тело которого накануне нашли в СИЗО. Об этом РИА "Новости" рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Тесака.
По его словам, изначально тело умершего обещали выдать родственникам в ближайшие дни, однако позже отцу Марцинкевича перезвонил судмедэксперт из Челябинска и сообщил, что назначена дополнительная экспертиза.
— Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займёт пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом, — отметил адвокат.
Зачем в ушах беруши? Криминалист увидел нестыковки в версии о самоубийстве националиста ТесакаПо его мнению, это могло быть убийство во сне. Нужно дождаться выводов патологоанатомов.
Напомним, Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был найден мёртвым накануне утром в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере заключённый был один. Он оставил несколько записок. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Такую же точку зрения Лайфу высказали друзья и соратники Тесака. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью.