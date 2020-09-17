Тело Тесака направили на дополнительную экспертизу

Челябинские судмедэксперты проведут дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича, тело которого накануне нашли в СИЗО. Об этом РИА "Новости" рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Тесака.

По его словам, изначально тело умершего обещали выдать родственникам в ближайшие дни, однако позже отцу Марцинкевича перезвонил судмедэксперт из Челябинска и сообщил, что назначена дополнительная экспертиза.

— Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займёт пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом, — отметил адвокат.