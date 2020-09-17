Зачем в ушах беруши? Криминалист увидел нестыковки в версии о самоубийстве националиста Тесака

Смерть националиста Максима Марцинкевича (известного по прозвищу Тесак) в Челябинском СИЗО может носить криминальный характер. По крайне мере, по поводу самоубийства есть ряд серьёзных вопросов. Об этом Лайфу заявил криминалист Михаил Игнатов на основании изучения фотографии с телом националиста, которую распространили в соцсетях.

— Судя по характеру повреждения, судя по травмам, которые я увидел на этой фотографии, я далёк от мысли, честно говоря, что это был суицид. И мне в него сложно верится. Могу предположить, с большой долей вероятности, что было убийство, что смерть была насильственной. То есть человеку просто во сне перерезали горло, — заявил Игнатов.

Как предположил специалист, если это было убийство, то Марцинкевича должны были удерживать. В таком случае можно объяснить, почему кровь попала заключённому на лицо. Также Михаил Игнатов обратил внимание на наличие кусков ваты в ушах умершего.

— Заключённые в следственных изоляторах используют эту вату как беруши, когда ложатся спать. Затыкают вату, чтобы не слышать. Там идёт круглосуточное движение. Там свет не выключается, в принципе, круглые сутки. А кто хочет отдыхать, чтобы не мешали посторонние звуки, они в качестве беруш используют вату. Это наводит на мысль, что его убили во сне, — отметил собеседник Лайфа.

Он добавил, что пролить свет на обстоятельства смерти заключённого могут оставленные предсмертные записки. Но необходимо провести их экспертизу, потому что эксперт в своей практике с подобными случаями, когда самоубийца оставлял несколько записок, ещё не сталкивался.

— Одно с другим не совмещается совсем. Всё-таки моё предположение, что смерть была насильственной. Надо ждать экспертизы патологоанатома и судмедэкперта. Вот уже будет достоверный документ, который заслуживает внимания, — подытожил криминалист.