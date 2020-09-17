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Зачем в ушах беруши? Криминалист увидел нестыковки в версии о самоубийстве националиста Тесака

По его мнению, это могло быть убийство во сне. Нужно дождаться выводов патологоанатомов.

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Максим Марцинкевич (Тесак). Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Смерть националиста Максима Марцинкевича (известного по прозвищу Тесак) в Челябинском СИЗО может носить криминальный характер. По крайне мере, по поводу самоубийства есть ряд серьёзных вопросов. Об этом Лайфу заявил криминалист Михаил Игнатов на основании изучения фотографии с телом националиста, которую распространили в соцсетях.

Судя по характеру повреждения, судя по травмам, которые я увидел на этой фотографии, я далёк от мысли, честно говоря, что это был суицид. И мне в него сложно верится. Могу предположить, с большой долей вероятности, что было убийство, что смерть была насильственной. То есть человеку просто во сне перерезали горло, — заявил Игнатов.

Как предположил специалист, если это было убийство, то Марцинкевича должны были удерживать. В таком случае можно объяснить, почему кровь попала заключённому на лицо. Также Михаил Игнатов обратил внимание на наличие кусков ваты в ушах умершего.

Заключённые в следственных изоляторах используют эту вату как беруши, когда ложатся спать. Затыкают вату, чтобы не слышать. Там идёт круглосуточное движение. Там свет не выключается, в принципе, круглые сутки. А кто хочет отдыхать, чтобы не мешали посторонние звуки, они в качестве беруш используют вату. Это наводит на мысль, что его убили во сне, — отметил собеседник Лайфа.

Он добавил, что пролить свет на обстоятельства смерти заключённого могут оставленные предсмертные записки. Но необходимо провести их экспертизу, потому что эксперт в своей практике с подобными случаями, когда самоубийца оставлял несколько записок, ещё не сталкивался.

Одно с другим не совмещается совсем. Всё-таки моё предположение, что смерть была насильственной. Надо ждать экспертизы патологоанатома и судмедэкперта. Вот уже будет достоверный документ, который заслуживает внимания, — подытожил криминалист.

Раскрыто содержание второй предсмертной записки националиста Тесака

Как подчеркнули в СКР, у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер.

Марцинкевич был найден мёртвым накануне утром в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере Тесак был один. В челябинском СИЗО он находился временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью.

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