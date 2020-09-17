Криминалист предупредил о новых возможных жертвах рыбинского убийцы: Теперь он готовый маньяк, перешедший черту

Рыбинский маньяк Виталий Молчанов, жестоко расправившийся с дочерьми своей сожительницы, может на этом не остановиться. Если его не поймают в ближайшее время, возможны новые жертвы, считает научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин. Он также проанализировал поведение преступника и заподозрил у него ещё и шизофрению.

— Такой человек не становится в одночасье маньяком и каннибалом. У него были другие эпизоды, пусть даже и незаявленные. Сколько ему, 40? Если не был ни разу женат и не имел серьёзных отношений, то это многое говорит о нём как о мужчине. То, что случилось, говорит о резком обострении шизофрении, — считает эксперт.

Кирюхин предполагает, что свою болезнь Молчанов мог успешно скрывать, однако его действия свидетельствуют о том, что он был вменяем и всё осознавал — это доказывает тот факт, что маньяк бросился в бега. Криминалист говорит, что после жестокого убийства двух девочек Молчанов перешёл черту и это может толкнуть его на поиск новых жертв.

— Всё идёт по нарастающей. Теперь он готовый маньяк, перешедший черту. Если его не поймают в ближайшее время, можно ждать новых трупов. Это стопроцентный сексуальный маньяк. Все действия направлены исключительно на сексуальное удовлетворение, — добавил Кирюхин.

Эксперт привёл пример из своей практики, когда маньяк очень трепетно относился к дочери своей сожительницы, но это ему не мешало убивать девочек её же возраста.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет в полицию их мать сообщила сама. Тела она нашла, вернувшись с работы. Сожитель, который был судим за изнасилования, после убийства сбежал. По версии следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми и жестоко расправился. При этом на странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства.