"На полу, как мусор, весь в крови". В Омске сотрудники морга отказались готовить тело к похоронам бесплатно

Семья из Омска была в шоке, когда отправилась в морг забирать тело умершего дедушки, а нашла его там на полу в крови и фекалиях. Оказалось, что с момента поступления тела там не только не производили вскрытие, но и мешок с трупом мужчины даже не открывали. В итоге готовить тело к захоронению пришлось тут же сотрудникам ритуальной компании, прямо на полу в коридоре учреждения.
— Ему поставили отёк головного мозга, даже не открывая пакет. Это кошмар, конечно. Какие-то ужасные условия. И почему они не делают свою работу. <...> Ужас, он неузнаваем был, это кошмар. Я даже близко не стала подходить. Сам на себя, естественно, не похож. У нас родственники приехали издалека. Они вообще говорят: "Это что такое?". Более-менее они его отмыли. Он весь лежал в крови и в фекалиях вот в этом мешке трое суток. Зачем они тогда в морг его забрали? — заявила Лайфу родственница умершего.
В ритуальной компании объяснили случившееся коррупцией среди сотрудников морга горбольницы № 3. Якобы санитары могли помыть и забальзамировать тело, но для этого надо было заранее заплатить 2500 рублей. Представители компании считают, что заведующий моргом дал распоряжение не производить вскрытие тела умершего. Своё решение он объяснил так: "Я тут решаю, что делать".
— Другие агенты приезжают, платят им 2500, и те одевают тело, моют и т.д. Коррупционная составляющая. Даже не дали какую-то каталку, чтобы мы одели труп не на полу, как собаку, а нормально. Одевать они отказываются. Говорят, что это ритуальные услуги должны делать, а не они. В итоге приехали, и в таком состоянии было тело. В должностную инструкцию санитара морга входит мытьё после вскрытия, омовение, одевание и укладывание в гроб. Но они (региональное Министерство здравоохранения. — Прим. Лайфа) изменили инструкцию после недавних скандалов в 11-й санчасти, где завели четыре уголовных дела на заведующую морга, которая оказывала вот эти вот услуги мимо кассы, — рассказал сотрудник ритуальной фирмы Денис Гурин.
Представители регионального Минздрава выступили на стороне морга, заявив, что, согласно действующим нормам, мытьё тел умерших не входит в обязанности сотрудников больницы.
— В данном случае человек умер от естественных причин и вскрытие не требовалось. Сотрудники больницы не оказывают ритуальных услуг, будь то мытьё или одевание усопшего — данные мероприятия не оплачиваются из фонда ОМС и могут осуществляться только в рамках дополнительных услуг, о чём в морге есть доступная и понятная информация, — сообщили Лайфу в Минздраве Омской области, добавив, что конфликт возник из-за действий "недобросовестных предпринимателей, спекулирующих на чувствах родственников".
В Башкирии родне погибшего предложили найти нужный труп в морге самостоятельноПо данному факту Бюро судебно-медицинской экспертизы организовало служебную проверку.
Ранее Лайф сообщал о шокирующем случае в Курской области, где пациентка очнулась в морге после операции. Врачи же были уверены, что она уже умерла. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Позднее ответственных за инцидент медиков наказали. Однако спустя несколько дней женщина всё же скончалась.