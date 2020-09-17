"На полу, как мусор, весь в крови". В Омске сотрудники морга отказались готовить тело к похоронам бесплатно

Семья из Омска была в шоке, когда отправилась в морг забирать тело умершего дедушки, а нашла его там на полу в крови и фекалиях. Оказалось, что с момента поступления тела там не только не производили вскрытие, но и мешок с трупом мужчины даже не открывали. В итоге готовить тело к захоронению пришлось тут же сотрудникам ритуальной компании, прямо на полу в коридоре учреждения.

— Ему поставили отёк головного мозга, даже не открывая пакет. Это кошмар, конечно. Какие-то ужасные условия. И почему они не делают свою работу. <...> Ужас, он неузнаваем был, это кошмар. Я даже близко не стала подходить. Сам на себя, естественно, не похож. У нас родственники приехали издалека. Они вообще говорят: "Это что такое?". Более-менее они его отмыли. Он весь лежал в крови и в фекалиях вот в этом мешке трое суток. Зачем они тогда в морг его забрали? — заявила Лайфу родственница умершего.

В ритуальной компании объяснили случившееся коррупцией среди сотрудников морга горбольницы № 3. Якобы санитары могли помыть и забальзамировать тело, но для этого надо было заранее заплатить 2500 рублей. Представители компании считают, что заведующий моргом дал распоряжение не производить вскрытие тела умершего. Своё решение он объяснил так: "Я тут решаю, что делать".

— Другие агенты приезжают, платят им 2500, и те одевают тело, моют и т.д. Коррупционная составляющая. Даже не дали какую-то каталку, чтобы мы одели труп не на полу, как собаку, а нормально. Одевать они отказываются. Говорят, что это ритуальные услуги должны делать, а не они. В итоге приехали, и в таком состоянии было тело. В должностную инструкцию санитара морга входит мытьё после вскрытия, омовение, одевание и укладывание в гроб. Но они (региональное Министерство здравоохранения. — Прим. Лайфа) изменили инструкцию после недавних скандалов в 11-й санчасти, где завели четыре уголовных дела на заведующую морга, которая оказывала вот эти вот услуги мимо кассы, — рассказал сотрудник ритуальной фирмы Денис Гурин.

Представители регионального Минздрава выступили на стороне морга, заявив, что, согласно действующим нормам, мытьё тел умерших не входит в обязанности сотрудников больницы.

— В данном случае человек умер от естественных причин и вскрытие не требовалось. Сотрудники больницы не оказывают ритуальных услуг, будь то мытьё или одевание усопшего — данные мероприятия не оплачиваются из фонда ОМС и могут осуществляться только в рамках дополнительных услуг, о чём в морге есть доступная и понятная информация, — сообщили Лайфу в Минздраве Омской области, добавив, что конфликт возник из-за действий "недобросовестных предпринимателей, спекулирующих на чувствах родственников".