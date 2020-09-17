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Актриса обвинила Трампа в домогательствах и сравнила его с осьминогом

По её словам, миллиардер "трогал её по всему телу" и очень крепко держал.

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Фото © kinopoisk

Ещё одна актриса, на этот раз малоизвестная Эми Доррис, обвинила президента США Дональда Трампа в домогательствах. Как пишет The Guardian, она решила вынести на публику случай ещё из 1997 года.

Доррис уверяет, что Трамп начал приставать к ней в своей ВИП-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. Случилось якобы всё это у туалетной комнаты. Трампу тогда был уже 51 год, а ей — 24.

Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог, — заявила актриса. — Я знаю, что ещё несколько человек говорили подобное.

Всё это она подкрепляет билетами с тех соревнований и совместным фото с Трампом.

Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что Трамп её опорочил

По мнению девушки, американский лидер оставил в своём "твиттере" "лживую и дискредитирующую" запись о ней.

Впрочем, ему к такому уже не привыкать. Уже около двух десятков женщин заявили, что миллиардер к ним приставал. Особо громкой вышла история с порноактрисой Сторми Дэниелс. Процесс она проиграла, но Трампа обязали оплатить её судебные издержки.

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