Актриса обвинила Трампа в домогательствах и сравнила его с осьминогом

Ещё одна актриса, на этот раз малоизвестная Эми Доррис, обвинила президента США Дональда Трампа в домогательствах. Как пишет The Guardian, она решила вынести на публику случай ещё из 1997 года.

Доррис уверяет, что Трамп начал приставать к ней в своей ВИП-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. Случилось якобы всё это у туалетной комнаты. Трампу тогда был уже 51 год, а ей — 24.

First Thing: 'I was in Trump's grip, and I couldn't get out of it' https://t.co/ukgFv11vW5 — The Guardian (@guardian) September 17, 2020

— Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог, — заявила актриса. — Я знаю, что ещё несколько человек говорили подобное.

Всё это она подкрепляет билетами с тех соревнований и совместным фото с Трампом.