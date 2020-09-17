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Жестокий убийца двух девочек из Рыбинска попал на видео

На снятых кадрах он спокойно выходит из подъезда.

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Видео © УМВД России по Ярославской области

Виталий Молчанов, который изнасиловал и убил двух дочерей своей сожительницы в Рыбинске, попал на видео уличных камер наблюдения. Кадры с подозреваемым опубликовало УМВД России по Ярославской области.

По данным полиции, в день убийства он был в той же одежде. А именно в бейсболке серого цвета, спортивной куртке с капюшоном красного цвета и вставкой чёрного цвета от середины груди. На нём были также спортивные брюки красного цвета, кроссовки чёрного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.

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41-летний Виталий Молчанов вторые сутки находится в бегах, в последний раз его видели в магазине в соседнем посёлке.

Как уже сообщал Лайф, житель Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал двух дочерей своей сожительницы, а затем убил их и сбежал. Тела детей нашла их мать и сразу позвонила в полицию. Лайф выяснил, что преступник ранее был судим сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что жестокое убийство двух малолетних сестёр в Рыбинске говорит о необходимости ужесточить меры по контролю за педофилами, в частности установить за ними пожизненный надзор и создать их реестр.

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