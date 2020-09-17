Жестокий убийца двух девочек из Рыбинска попал на видео

Видео © УМВД России по Ярославской области

Виталий Молчанов, который изнасиловал и убил двух дочерей своей сожительницы в Рыбинске, попал на видео уличных камер наблюдения. Кадры с подозреваемым опубликовало УМВД России по Ярославской области.

По данным полиции, в день убийства он был в той же одежде. А именно в бейсболке серого цвета, спортивной куртке с капюшоном красного цвета и вставкой чёрного цвета от середины груди. На нём были также спортивные брюки красного цвета, кроссовки чёрного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.

Как уже сообщал Лайф, житель Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал двух дочерей своей сожительницы, а затем убил их и сбежал. Тела детей нашла их мать и сразу позвонила в полицию. Лайф выяснил, что преступник ранее был судим сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.