Жестокий убийца двух девочек из Рыбинска попал на видео

Видео © УМВД России по Ярославской области
Виталий Молчанов, который изнасиловал и убил двух дочерей своей сожительницы в Рыбинске, попал на видео уличных камер наблюдения. Кадры с подозреваемым опубликовало УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, в день убийства он был в той же одежде. А именно в бейсболке серого цвета, спортивной куртке с капюшоном красного цвета и вставкой чёрного цвета от середины груди. На нём были также спортивные брюки красного цвета, кроссовки чёрного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.
Полмиллиона за маньяка. Объявлена награда за помощь в поимке убийцы девочек из Рыбинска41-летний Виталий Молчанов вторые сутки находится в бегах, в последний раз его видели в магазине в соседнем посёлке.
Как уже сообщал Лайф, житель Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал двух дочерей своей сожительницы, а затем убил их и сбежал. Тела детей нашла их мать и сразу позвонила в полицию. Лайф выяснил, что преступник ранее был судим сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что жестокое убийство двух малолетних сестёр в Рыбинске говорит о необходимости ужесточить меры по контролю за педофилами, в частности установить за ними пожизненный надзор и создать их реестр.