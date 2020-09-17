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"Гибнут дети!" Кузнецова призвала создать реестр педофилов после трагедии в Рыбинске

Подозреваемый в расправе над дочерьми был судим за убийство малолетнего и изнасилование.

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Анна Кузнецова. Фото © Facebook / Институт уполномоченных по правам ребёнка

Жестокое убийство двух малолетних сестёр в Рыбинске говорит о необходимости ужесточить меры по контролю за педофилами, в частности установить за ними пожизненный надзор и создать их реестр. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей, — призвала омбудсмен в "Инстаграме".

Сейчас же Кузнецова попросила направить все силы на поиск преступника, который скрылся после жестокого убийства.

Полмиллиона за маньяка. Объявлена награда за помощь в поимке убийцы девочек из Рыбинска

41-летний Виталий Молчанов вторые сутки находится в бегах, в последний раз его видели в магазине в соседнем посёлке.

Как уже сообщал Лайф, житель Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал двух дочерей своей сожительницы, а затем убил их и сбежал. Тела детей нашла их мать и сразу обратилась в полицию. По данным местных СМИ, мужчина ранее был судим сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

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