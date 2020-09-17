"Гибнут дети!" Кузнецова призвала создать реестр педофилов после трагедии в Рыбинске

Подозреваемый в расправе над дочерьми был судим за убийство малолетнего и изнасилование.

Жестокое убийство двух малолетних сестёр в Рыбинске говорит о необходимости ужесточить меры по контролю за педофилами, в частности установить за ними пожизненный надзор и создать их реестр. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

— Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей, — призвала омбудсмен в "Инстаграме".

Сейчас же Кузнецова попросила направить все силы на поиск преступника, который скрылся после жестокого убийства.