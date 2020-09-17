В МИД назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября. По её словам, работа юбилейной сессии будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.
— С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии ГА ООН. Речь идёт о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что президент решил принять участие во встрече с учётом юбилейного характера сессии.
Путин обсудил с Совбезом подготовку своего выступления на Генассамблее ООНРечь будет готова и записана на видео до конца недели.
Как уже сообщал Лайф, в первый день сессии также прозвучат речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля. Кроме того, обратиться к ГА планируют президенты Ирана и Франции — Хасан Рухани и Эмманюэль Макрон.