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В МИД назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН

Российский лидер решил выступить в связи с юбилейным характером мероприятия.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября. По её словам, работа юбилейной сессии будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.

С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии ГА ООН. Речь идёт о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что президент решил принять участие во встрече с учётом юбилейного характера сессии.

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Речь будет готова и записана на видео до конца недели.

Как уже сообщал Лайф, в первый день сессии также прозвучат речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля. Кроме того, обратиться к ГА планируют президенты Ирана и Франции — Хасан Рухани и Эмманюэль Макрон.

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