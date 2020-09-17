В МИД назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября. По её словам, работа юбилейной сессии будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.

— С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии ГА ООН. Речь идёт о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что президент решил принять участие во встрече с учётом юбилейного характера сессии.