Актёр из "Улицы разбитых фонарей" рассказал о проблемах с алкоголем

Актёр Александр Половцев, известный по роли майора Соловца в сериале "Улицы разбитых фонарей", признался, что страдал алкогольной зависимостью. Справиться с проблемой звезде отечественного кино удалось после рождения детей.

— Я остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. А если продолжу в таком же духе, то это может плохо закончиться, — рассказал Половцев в интервью порталу "Дни.ру".

Избавиться от пристрастия к спиртному ему пытались помочь бывшая и нынешняя жёны. Юлия и Эсана созванивались и старались найти решение. Но в итоге Половцев пришёл к этому сам. Он "почистился, сделал капельницу" и уже пять лет не употребляет спиртное. Артист уверен, что "лекарства, кодирования и подшивания — это ерунда", пока алкозависимый не возьмёт себя в руки.