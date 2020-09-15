Боярский потерял сознание перед камерами журналистов, когда его готовили к вакцинации

70-летний артист отправился в больницу на обычную вакцинацию от гриппа, которая заставила изрядно понервничать медперсонал и поклонников популярного мушкетёра. Через пять минут после того, как Михаил Боярский зашёл в кабинет, ему понадобилась срочная помощь — актёр упал в обморок, пишет КП.

Видео © Telegram / "Комсомольская правда"

Как выяснилось, перед тем как актёр должен был пройти вакцинацию, его осматривал терапевт, который надавил на лимфоузлы. И, предварительно, у звезды советского экрана подскочило давление. Михаил Сергеевич потерял сознание, свалился со стула, ударившись о стену головой. На кадрах ролика, снятого в кабинете, можно видеть, как актёр заваливается корпусом вперёд и его спешит подхватить врач.

Фото © Instagram / boyarskiy_official, ТАСС / Демьянчук Александр