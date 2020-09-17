0 — 37. Немецкие футболисты проиграли с разгромным счётом из-за безопасной дистанции

Юношеский состав немецкого футбольного клуба "Рипдорф-Мольцен II" потерпел крупнейшее поражение в своей истории, пропустив всего за один матч 37 голов и не забив ни одного в ответ. Такая ситуация сложилась из-за стратегии игры команды: футболисты старались соблюдать меры социального дистанцирования даже на поле, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как сообщает портал Goal.com, противником команды был клуб "Холденштедт". Накануне скандальной игры игроки провели матч с "Эддельсторф", и уже после матча выяснилось, что в составе соперников один из футболистов был с коронавирусом. В итоге под подозрение попала вся команда "Холденштедта".

Руководство "Рипдорф-Мольцен II" просило у федерации футбола Германии перенести встречу команд в целях безопасности. Но спортивные чиновники отказали. Тогда в ходе собрания клуба тренерами и футболистами было принято общее решение выйти на поле, но постараться максимально обезопасить себя — не приближаться близко к соперникам.