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Токсиколог рассказал, как организм может отреагировать на отравление грибами

Иногда попытка избежать похода к врачу может привести к кровотечению из варикозных вен пищевода.

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Фото © Pixabay

В среднем в год в больницу попадает около десяти человек с признаками отравления грибами, иногда это заканчивается летальным исходом. Токсичность каждого гриба разная, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Глушков.

Тяжелее всего отравления бледной поганкой. Сложность в том, что такие отравления тяжело лечить. Про бледную поганку вроде все знают, но даже взрослые её всё равно берут. Бывают и массовые случаи отравлений, и летальность высокая — особенно при массовых случаях, — сказал Глушков в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам врача, гриб может оказать токсическое воздействие не только на печень, но и на другие органы. Зачастую тяжелее всего переносят отравление дети. Главное в случае отравления — не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, советует токсиколог. Он предупредил, что иногда попытка вызвать рвоту может привести к кровотечению из варикозных вен пищевода. Глушков пояснил, что раствор марганцовки — сомнительная первая помощь, а вот активированный уголь не помешает.

Чтобы избежать отравления, любителям грибов не стоит брать даже очень красивые незнакомые грибы и покупать консервированные.

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