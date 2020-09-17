Токсиколог рассказал, как организм может отреагировать на отравление грибами

В среднем в год в больницу попадает около десяти человек с признаками отравления грибами, иногда это заканчивается летальным исходом. Токсичность каждого гриба разная, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Глушков.

— Тяжелее всего отравления бледной поганкой. Сложность в том, что такие отравления тяжело лечить. Про бледную поганку вроде все знают, но даже взрослые её всё равно берут. Бывают и массовые случаи отравлений, и летальность высокая — особенно при массовых случаях, — сказал Глушков в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам врача, гриб может оказать токсическое воздействие не только на печень, но и на другие органы. Зачастую тяжелее всего переносят отравление дети. Главное в случае отравления — не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, советует токсиколог. Он предупредил, что иногда попытка вызвать рвоту может привести к кровотечению из варикозных вен пищевода. Глушков пояснил, что раствор марганцовки — сомнительная первая помощь, а вот активированный уголь не помешает.

Чтобы избежать отравления, любителям грибов не стоит брать даже очень красивые незнакомые грибы и покупать консервированные.