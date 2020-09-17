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У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выявили коронавирус

У главы региона лишь лёгкие симптомы заболевания.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина врачи выявили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

При появлении лёгких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ от Роспотребнадзора, подтвердивший наличие инфекции, — рассказал порталу Ura.ru представитель главы региона.

Как уточнил Шубин, губернатора госпитализировали в целях обеспечения изоляции и безопасности окружающих.

Надеемся, уже в скором времени Дмитрий Николаевич вернётся к работе и обычной жизни, — добавил пресс-секретарь.

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Как отметил Дмитрий Песков, система здравоохранения РФ полностью мобилизована для борьбы с эпидемией.

Как сообщал Лайф, накануне ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. В России такого пока нет. Фиксируется лишь небольшой рост заболеваемости — на уровне конца июля. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страна эффективно противостоит распространению коронавируса.

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