У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выявили коронавирус

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина врачи выявили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

— При появлении лёгких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ от Роспотребнадзора, подтвердивший наличие инфекции, — рассказал порталу Ura.ru представитель главы региона.

Как уточнил Шубин, губернатора госпитализировали в целях обеспечения изоляции и безопасности окружающих.

— Надеемся, уже в скором времени Дмитрий Николаевич вернётся к работе и обычной жизни, — добавил пресс-секретарь.