У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выявили коронавирус

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина врачи выявили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.
— При появлении лёгких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ от Роспотребнадзора, подтвердивший наличие инфекции, — рассказал порталу Ura.ru представитель главы региона.
Как уточнил Шубин, губернатора госпитализировали в целях обеспечения изоляции и безопасности окружающих.
— Надеемся, уже в скором времени Дмитрий Николаевич вернётся к работе и обычной жизни, — добавил пресс-секретарь.
"Оснований нет". В Кремле опровергли слухи о возможном введении ограничений из-за коронавирусаКак отметил Дмитрий Песков, система здравоохранения РФ полностью мобилизована для борьбы с эпидемией.
Как сообщал Лайф, накануне ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. В России такого пока нет. Фиксируется лишь небольшой рост заболеваемости — на уровне конца июля. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страна эффективно противостоит распространению коронавируса.