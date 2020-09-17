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Александр Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме

Депутат принял это решение в связи с избранием в новосибирское заксобрание.

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Александр Карелин. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и легенда советского и российского спорта Александр Карелин решил досрочно сложить полномочия депутата Госдумы. Проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Карелина Александра Александровича... 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в документе.

Карелин отказался от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В свою очередь, в "Единой России" сообщили, что партия рекомендовала сессии седьмого созыва новосибирского заксобрания делегировать Карелина в Совет Федерации.

Депутат Карелин помог людям, обратившимся на горячую линию акции #МыВместе

Он также поинтересовался, есть ли ещё какие-либо трудности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске самовыдвиженец Александр Савельев, который был избран депутатом городского совета, намерен вступить во фракцию партии "Единая Россия".

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