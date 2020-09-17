Александр Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме

Депутат принял это решение в связи с избранием в новосибирское заксобрание.

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и легенда советского и российского спорта Александр Карелин решил досрочно сложить полномочия депутата Госдумы. Проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

— Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Карелина Александра Александровича... 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в документе.

Карелин отказался от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В свою очередь, в "Единой России" сообщили, что партия рекомендовала сессии седьмого созыва новосибирского заксобрания делегировать Карелина в Совет Федерации.