Рэперу Басте вновь разрешили посещать Украину

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, вновь может отправиться на территорию Украины с концертами. Запрет на посещение территории соседнего государства снят по истечении срока действия ограничительных мер в отношении артиста, введённых три года назад.

— По представлению СБУ российский рэпер Баста исключён из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.