Рэперу Басте вновь разрешили посещать Украину

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, вновь может отправиться на территорию Украины с концертами. Запрет на посещение территории соседнего государства снят по истечении срока действия ограничительных мер в отношении артиста, введённых три года назад.
— По представлению СБУ российский рэпер Баста исключён из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.
Экс-солистка группы "Ленинград" написала письмо Зеленскому из-за попадания в "Миротворец"Василиса Старшова прошла "слепые прослушивания" в украинском проекте "Голос", но пользователи затравили её в соцсетях, узнав о гастролях в Крыму.
Как сообщал Лайф, российский рэпер Баста был внесён в список лиц, кому запрещён въезд на Украину в сентябре 2017 года. Запрет действует три года. Своё решение СБУ объяснило тем, что музыкант посещал Крым. Киев требует, чтобы туда ездили только через территорию Украины.