Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Рэперу Басте вновь разрешили посещать Украину

По мнению СБУ, ранее российский артист представлял угрозу нацбезопасности.

25
Post cover

Василий Вакуленко. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, вновь может отправиться на территорию Украины с концертами. Запрет на посещение территории соседнего государства снят по истечении срока действия ограничительных мер в отношении артиста, введённых три года назад.

По представлению СБУ российский рэпер Баста исключён из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

Экс-солистка группы "Ленинград" написала письмо Зеленскому из-за попадания в "Миротворец"

Василиса Старшова прошла "слепые прослушивания" в украинском проекте "Голос", но пользователи затравили её в соцсетях, узнав о гастролях в Крыму.

Как сообщал Лайф, российский рэпер Баста был внесён в список лиц, кому запрещён въезд на Украину в сентябре 2017 года. Запрет действует три года. Своё решение СБУ объяснило тем, что музыкант посещал Крым. Киев требует, чтобы туда ездили только через территорию Украины.

Выбор редакции

Loading...