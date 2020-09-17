Собянин посоветовал руководителям продлить режим "удалёнки"

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал руководителям по возможности продлить режим дистанционной работы для сотрудников. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что чем больше людей будет находиться на дистанционной работе, тем меньше будет контактов и передвижений по городу. Это хорошо скажется на эпидемиологической обстановке.
По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавирусаВторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.
— Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной, — заявил градоначальник.
В Москве выявили максимум заразившихся коронавирусом с 29 июняПри этом общее число выздоровевших в столице составляет уже 232 706 человек.
Напомним, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1323 человека. А с начала эпидемии городские врачи поставили на ноги свыше 234 тысяч пациентов.