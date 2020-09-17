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Собянин посоветовал руководителям продлить режим "удалёнки"

По его словам, это хорошо скажется на эпидемиологической ситуации.

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Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал руководителям по возможности продлить режим дистанционной работы для сотрудников. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что чем больше людей будет находиться на дистанционной работе, тем меньше будет контактов и передвижений по городу. Это хорошо скажется на эпидемиологической обстановке.

По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавируса

Вторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.

Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной, — заявил градоначальник.

В Москве выявили максимум заразившихся коронавирусом с 29 июня

При этом общее число выздоровевших в столице составляет уже 232 706 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1323 человека. А с начала эпидемии городские врачи поставили на ноги свыше 234 тысяч пациентов.

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