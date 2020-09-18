Защищает от вирусов и запоров. Врач назвала девять значимых плюсов от секса

Регулярный секс позволяет снять стресс, а также позитивно влияет на физическое и психическое состояние. Об этом заявила гинеколог, сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель.

— Хороший секс создаёт прочную связь, в первую очередь благодаря ему человек чувствует себя востребованным, — приводит её слова издание Newsweek Polska.

Исследование, в котором участвовала 51 пара, провёл Цюрихский университет. У людей измерили уровень кортизола — гормона, отвечающего за развитие стресса, — и сопоставили результат с качеством отношений и временем, что они уделяют интимной близости. У тех, кто больше других проводил физический контакт друг с другом, в слюне оказалось меньшее количество гормона.

Кроме того, отмечается, что секс повышает в организме уровень ключевых антител. Благодаря всего одному половому контакту в неделю уровень иммуноглобулина А (IgA) вырастает на 30%, что не даёт проникнуть в организм вирусам и патогенным бактериям.

Также половые отношения позволяют развивать и укреплять различные мышцы, в том числе мышцы тазового дна. В будущем это поможет избежать запоров или недержания мочи у представителей обоего пола. Среди других плюсов секса врачи называют укрепление иммунитета, снижение артериального давления и боли, положительное влияние на сердце, улучшение качества сна, работы мозга и нормализацию веса.